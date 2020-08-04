وفاة سيدة وإصابة 3 شباب في مشاجرة بحفل زفاف ببني سويف

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:43 ص
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
تحول حفل زفاف إلى مأتم عقب وفاة سيدة في العقد السادس من العمر وإصابة 3 شباب آخرين في مشاجرة بحفل زفاف بـ"عزبة الوكيل" التابعة لقرية قلها بمركز إهناسيا ببني سويف وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت مديرية أمن بني سويف بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوفاة سيدة وإصابة 3 شباب بإصابات خطيرة في مشاجرة بحفل زفاف بـ"عزبة الوكيل" التابعة لقرية قلها بدائرة مركز شرطة إهناسيا، إثر خلافات نشبت بين مجموعة من الشباب أهلية العروسين.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب المشاجرة بين مجموعة من شباب "عزبة الوكيل" التابعة لقرية قلها وأخرين من شباب قرية "ذكي فاضل" تابعة لمركز إهناسيا أيضًا، خلال حفل الزفاف، ونتج عنها وفاة "سمية م. ب" 55 سنة، عقب نقلها للمستشفى وإصابة كلًا من: "حمادة م. ب" 36 سنة، وشقيقه "صلاح" 32 سنة، و"احمد ر. م" 32 سنة، بطعنات سلاح أبيض "مطواة" في أماكن متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".

وتمكنت قوات الشرطة بمركز إهناسيا من ضبط 12 من طرفي المشاجرة وجارى ضبط آخرين عقب فرارهم من مكان المشاجرة قبل وصول قوات الشرطة، وتكثف وحدة المباحث الجنائية برئاسة الرائد أحمد بهجت، جهودها لضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وطلبت تقريرًا من مستشفى بني سويف التخصصي عن حالة المصابين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصريح بدفن جثة السيدة المتوفاة بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي "عزبة الوكيل" بمركز إهناسيا حزنًا على وفاة السيدة وإصابة ثلاثة من ابنائها "شقيقان وأبن شقيقهما" ما تسبب في تحول حفل الزفاف إلى مأتم، وأنتظر الأهالي أمام مستشفى بني سويف التخصصي لاستلام جثة المتوفاة لدفنها بمقابر أسرتها. 

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