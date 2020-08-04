كارتيرون يتراجع عن قراره.. الزمالك يوافق على بيع لاعبه

يتواجد المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الفترة الحالية، ضمن صفوف فريق الكرة بنادي الرجاء المغربي معارا.





وقرر جهاز الكرة بنادي الزمالك، الاستغناء عن خدمات حميد أحداد، وعرضه للبيع لأعلى سعر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يدرس عودة اللاعب بعد انتهاء إعارته ولكنه تراجع مؤخرا بسبب وجود تكدس كبير تحت رأس الحربة.





يشار إلى أن الزمالك يبحث خلال الفترة الحالية حسم صفقة ضم الأنجولي آري بابل من صفوف أول أغسطس الأنجولي، وهو ما جعله يرغب في بيع احداد لأعلى سعر خلال الفترة المقبلة.



