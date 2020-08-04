برشلونة يرفض رحيل الوافد الجديد

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:13 ص
برشلونة
برشلونة
امل الحلفاوي
أكدت تقارير صحفية إسبانية، عن رفض نادي برشلونة كل العروض المقدمة له، من أجل ضم نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل وجود أكثر من ناد في البريميرليج يرغب في التعاقد مع اللاعب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة سبورت الإسبانية، فإن فرانشيسكو ترينكاو، نجم نادي سبورتنج براغا البرتغالي سينضم لصفوف نادي برشلونة بشكل رسمي، بعد اتمام كافة الإجراءات التعاقدية والمالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة كلفت خزائن برشلونة مبلغ 31 مليون دولار، ولكن هناك تخطيط كامل من جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي على تكوين فريق قوي مستقبليا.

وأشارت الصحيفة إلى توقيع فرانشيسكو ترينكاو مع برشلونة، على عقد لمدة 5 مواسم، مع وضع شرط جزائي في عقد اللاعب يبلغ 500 مليون دولار، لمنع تكرار مأساة نيمار دا سيلفا.

وأوضحت الصحيفة أنه يوجد عرض من نادي انجليزي بقيمة 60 مليون دولار، وصل لنادي برشلونة من أجل التعاقد مع فرانشيسكو ترينكاو، إلا أن العرض قوبل بالرفض بشكل نهائي.

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