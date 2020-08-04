"فتح المدارس وعودة الحياة".. ترامب يرفض فكرة الإغلاق لمواجهة كورونا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
دافع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب عن عدم فرض الإغلاق مرة أخرى بالبلاد رغم زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا، وذلك خلال تعليقه فى مؤتمر صحفى عقده اليوم، على حديث مسؤول اتحادى قال إنه يجب أن يكون هناك إغلاق على مستوى البلاد لمدة شهر أو أكثر لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقال ترامب: "من المهم لجميع الأمريكيين أن يفهموا أن الإغلاق الدائم ليس مسارًا حيويًا نحو تحقيق النتيجة التى تريدها"، معتبرًا أن عمليات الإغلاق تسبب ضررًا أكثر من النفع، وأكد أنه يريد فتح المدارس.

وروج ترامب خلال المؤتمر الصحفى لإحصاءات حول "الخدمات الصحية عن بعد"، وعدد الأمريكيين الذين قاموا بمواعيد طبية عن بعد أثناء الوباء، قائلا: "كانت الخدمات الصحية عن بعد مذهلة".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قالت إنها تعتزم اقتراض 947 مليار دولار في الربع الثالث من العام، إذ تتوقع أن تتواصل حاجة الحكومة إلى الإنفاق بشكل كبير في سبيل تقليل أثر جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.

وخصص الكونجرس بالفعل حوالى ثلاثة تريليونات دولار حتى الآن لمساعدات مرتبطة بفيروس كورونا.

 
والجمهوريون والديمقراطيون في خلافات حاليا بشأن حزمة مساعدات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، وذلك بعد تخطى موعد نهائى لتمديد مساعدات لعشرات الملايين من الأمريكيين العاطلين.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن تقديراتها "تفترض الحاجة إلى اقتراض إضافي بقيمة تريليون دولار تحسبا لتمرير تشريع جديد استجابة لتفشى كوفيد 19.

أخبار تهمك

الزمالك ينسحب من صفقة "الهداف"

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "الفجر" تنشر تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ نصف ساعة

أحدث تحركات وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة.. اعرف التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصر تعترض على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم .. أعرف السبب

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يرفض رحيل الوافد الجديد

منذ ساعة الا ربع

"خمس أطباء أكدوا إصابتي" ممثلة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا المستجد

منذ ساعتين و 27 دقيقة

نجم برشلونة يرد على عرض آرسنال

منذ حوالي 3 ساعات

في تصريح صادم.. الصحة العالمية: كورونا ليس له حلول

منذ حوالي 13 ساعة

تحديد أول الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

اعتراض مصري.. الري تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يتراجع عن ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 5 ساعات

بالتفصيل.. موعد اعتماد نتيجة الثانوية 2020

منذ حوالي 10 ساعة

أزمة تضرب الأهلي قبل مواجهة إنبي بالدوري

منذ أقل من ساعة

ليفربول يرصد صفقة عربية

منذ ساعة و 13 دقيقة

فايلر يحسم رحيل "كهربا" عن الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:27 ص

عاجل.. "الفجر" تنشر تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

تحديد أول الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

09:29 م

الزمالك ينسحب من صفقة "الهداف"

12:22 ص

"خمس أطباء أكدوا إصابتي" ممثلة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا المستجد

11:29 م

اعتراض مصري.. الري تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

06:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا