جامعة القاهرة تكشف عن جهود الفريق البحثي لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنهم شكلوا 5 فرق بحثية منفصلة لأبحاث فيروس كورونا، فريق منهم رئيسي.

وأوضح الخشت، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أنهم نفذوا ربع التجارب السريرية على مستوى مصر، فضلا على أنهم وضعوا بروتكول علاجي وتم عرضه على وزارة الصحة، منوها بأن فريقهم البحثي بالتعاون مع مركز البحوث الطبية في القوات المسلحة استطاع رصد التسلسل الجيني والشفرة الوراثية لفيروس كورونا الموجود في مصر، وهو ما يعتبر طفرة بحثية كبيرة.

وأشار إلى أن جامعة القاهرة لها نصيب 30% من عدد الأبحاث المنشورة دوليا في قواعد البحث العاليمة، مضيفا: "أوعدكم خلال أيام هتسمعوا خبر تاني جديد وهيكون رائع بإذن الله".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الإثنين، عن خروج 1611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 44066 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 94640 حالة من ضمنهم 44066 حالة تم شفاؤها، و4888 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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