إلغاء ودية بيراميدز والمقاصة والاكتفاء بالتدريبات استعدادا لطنطا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:16 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش إلغاء المباراة الودية التي كان مقررا أن تجمع الفريق بنظيره مصر المقاصة في إطار الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

كانت إدارة بيراميدز اتفقت مع المقاصة على خوض مباراة ودية أخيرة في فترة الإعداد لاستئناف الدوري تحدد لها السادسة من مساء الثلاثاء بملعب الدفاع الجوي، قبل أن تلغى.

أوضح محمد صلاح مدير فريق بيراميدز أن الجهاز الفني قرر استبدال المباراة الودية بتدريبات عادية يومي الثلاثاء والأربعاء على أن يحصل الفريق على راحة سلبية يوم الخميس، ويعود بداية من الجمعة لمواصلة تدريباته استعدادا لمواجهة طنطا في المباراة المحدد لها يوم ١٠ أغسطس الجاري في الجولة ١٩ من الدوري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.

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