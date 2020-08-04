جامعة القاهرة: سلامة الطلاب والأساتذة والعاملين فوق أي اعتبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه على الرغم من العدد الضخم لطلاب الجامعة، نجحت الجامعة في القيام بالتدريس وإجراء البحوث واستقبالها مع طلاب سنوات النقل بنسبة ١٠٠٪؜ خلال مدة زمنية قصيرة، موضحا أن الامتحانات الحضورية تم الاستعداد لها بقوة وتم وضع خطة دقيقة لضمان حدوث تباعد اجتماعي خلالها لاسيما في وجود نحو ٨٠ الف طالب في السنوات النهائية والدراسات العليا يؤدون الامتحانات الحضورية، ويتم تصحيح المادة فور انتهاء الامتحان، لإعلان النتائج فور الانتهاء من الامتحانات، لافتا إلى طول مدة الامتحانات حرصا على التباعد وعدم وجود أعداد كبيرة.





وأوضح الدكتور محمد الخشت، خلال حواره في برنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن إدارة جامعة القاهرة حرصت على التنسيق بين كافة كلياتها ووضع الجداول لمراعاة عدم حضور طلبة الكليات ذات الأعداد الكبيرة مع بعضهم البعض مثل كليات التجارة والحقوق، وذلك لخفض احتمالية حدوث العدوي بفيروس كورونا، مؤكدا أن سلامة الطلاب والأساتذة والعاملين فوق أي اعتبار، لافتا إلى خلو جامعة القاهرة من الخيام الخاصة بإجراء الامتحانات وهو التحدي الذي تمت مواجهته منذ فترة كبيرة.





وتابع رئيس جامعة القاهرة، أنه تم إنشاء وحدة للتصحيح الإلكتروني بكل كلية، بالإضافة إلى وحدة رئيسية للتصحيح الإلكتروني تعمل على تقديم الدعم للوحدات الفرعية، وتم توريد الأجهزة بسرعة، مشيرا إلى أنه تم إعلان نتائج سنوات النقل.





وفي سياق متصل، الخشت، إن الجامعة حققت نجاحا كبيرا في كل من التعليم عن بعد والأبحاث العلمية للطلاب عن بعد بالتزامن مع جائحة كورونا، نتيجة الثقافة والتجربة التي كانت موجودة لدى جامعة القاهرة والتي يسرت تعميمها، موضحا أن الجامعة اتبعت طريقة الثواب والجزاء، من خلال مساءلة من يتخلف عن رفع المواد إلكترونيا وفق مواصفات الكتاب الإلكتروني، وفي نفس الوقت تم تخصيص مكافآت إلى الأستاذ الجامعي الذي يقوم برفع مقرره الدراسي إلكترونيًا وتدريسه وإعلان نتيجته، لافتا إلى أنه تم رفع 6 آلاف مقرر دراسي خلال 3 أسابيع.





وأكد "الخشت"، أن جامعة القاهرة كانت على أتم الاستعداد لاستقبال نظام التعليم عن بعد، موضحا أن الجامعة كانت بالفعل قد دعمت هذا النظام بكل قوة، مما جعل تطبيقه أمرا متاحا.



