دراسة إيطالية: بعض الناجين من كورونا يعانون اضطرابات نفسية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
رويترز
خلصت دراسة أجراها أطباء في ميلانو ونشرت اليوم، أن الناجين من مرض كوفيد-19 يعانون من زيادة في الاعتلالات النفسية، بما فيها اضطراب ما بعد الصدمة والقلق والأرق والاكتئاب.

وأظهرت الدراسة أن أكثر من نصف المرضى الذين جرت مراقبتهم بعد العلاج وعددهم 402 تعرضوا لواحد على الأقل من هذه الاضطرابات بشكل يتناسب مع حدة الالتهاب الذي حدث خلال المرض.

وتمت متابعة المرضى وهم 265 رجلا و137 امرأة على مدى شهر بعد العلاج في المستشفى.

وقال البروفيسور فرانشيسكو بنيديتي رئيس المجموعة في وحدة أبحاث الطب النفسي والأمراض العقلية في المستشفى: "اتضح أن الالتهاب الناجم عن المرض يمكن أن يكون له توابع نفسية".

ونشر التقرير اليوم الاثنين في المجلة العلمية "المخ والسلوك والمناعة".

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