دراسة إيطالية: بعض الناجين من كورونا يعانون اضطرابات نفسية

خلصت دراسة أجراها أطباء في ميلانو ونشرت اليوم، أن الناجين من مرض كوفيد-19 يعانون من زيادة في الاعتلالات النفسية، بما فيها اضطراب ما بعد الصدمة والقلق والأرق والاكتئاب.