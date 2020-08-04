جامعة القاهرة: رفعنا 600 ألف مقرر على منصة الجامعة (فيديو)

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة نجحت في استقبال أبحاث طلاب سنوات النقل بمختلف الكليات بنسبة نجاح 100%، موضحا أن عدد طلاب الجامعة في البكالوريس والليسانس يصل إلى 190 ألف طالب.





وأشار "الخشت"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، إلى أنهم قاموا برفع 600 ألف مقرر على منصة الجامعة ومنصة الكليات لمواكبة التحول الإليكتروني، معقبا: "دول يعملوا كام جامعة وفي وقت قصير"، مؤكدا أن الجامعة كانت جاهزة للتحول الإليكتروني.





وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن التدريس الإليكتروني نجح في جامعة القاهرة رغم عدد الطلاب الضخم، منوها بأنهم وضعوا خطة دقيقة جدا للامتحانات الحضورية لطلاب السنوات النهائية، وحرصوا على تطبيق التباعد الاجتماعي حفاظا على صحة الطلاب، من انتشار فيروس كورونا.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس ، الاثنين، عن خروج 1611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 44066 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 94640 حالة من ضمنهم 44066 حالة تم شفاؤها، و4888 حالة وفاة.



