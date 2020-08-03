الكشف عن موعد مبارتي الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا





تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي، أمام الوداد البيضاوي المغربي، بدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





موعد مبارتي الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي





كشفت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد مباراتي الأهلي والوداد بدوري الأبطال الأفريقي، بمرحلة دور نصف النهائي.





وأعلن الكاف أن موعد مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي سيكون في 25 و26 من سبتمبر المقبل.





وأوضح أن موعد مباراتي العودة سيكون، في الثاني والثالث من أكتوبر على أن تقاما في الساعه السابعة بتوقيت جرينتش وذلك في كلا من مصر والمغرب بعد أن عادت البطولة بنظامها المعتاد ذهابا وايابا.





وكشف محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن اختيار جهاز الكرة بالفريق يوم 3 أكتوبر لمباراة الإياب وعلى استاد القاهرة.