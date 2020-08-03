نائب محافظ الإسكندرية تزور قرية الأحرار لمتابعة احتياجات أهلها (صور)

قامت اليوم الإثنين الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، بزيارة إلي قرية الأحرار "باب العبيد سابقا"، وهي إحدى القرى التابعة لقرى أبيس وسط الإسكندرية التى وجه رئيس الجمهورية بالإبقاء عليها وعدم إزالتها ضمن حملات إزالة كافة التعديات علي بحيرة مريوط.





وتأتى تلك الزيارة بهدف رصد كافة احتياجات أهالي القرية تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الذي وعد الأهالي أثناء زيارته الأخيرة لها بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمنع أي إمتداد عشوائي جديد بالقرية والبدء الفوري فى عملية تطويرها.





وخلال الزيارة؛ هنأت عازر أهالي القرية بعيد الأضحى المبارك، وقامت بتفقد عدد من الأماكن التى تفتقر إلى خدمات أساسية من أجل إدراجها ضمن خطة أعمال التطوير.





واستمعت عازر لمطالب أهالي القرية واحتياجاتهم والتى تمثلت في إدخال خدمة الصرف الصحي والرصف وعمل عزل بين القرية والبحيرة، كما استمعت إلى مطالب واحتياجات السيدات بقرية الأحرار والتي منها توفير فصول محو أمية بالقرية ومشروعات متناهية الصغر لهن.



وأكدت عازر، علي أن محافظ الإسكندرية كلف بسرعة حصر كافة مطالب أهالى القرية من أجل العمل مع كافة الجهات المعنية على تذليل كافة العقبات للبدء الفورى فى أعمال التطوير لتكون نموذج حضارى جديد بجوار بحيرة مريوط

جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية، أميمة الشيخ رئيس لجنة تمكين المرأة بالمنطقة الروتارية مصر.





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زار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في وقت سابق، قرية الأحرار عقب موافقة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالإبقاء على القرية وعدم إزالتها ضمن حملات إزالة كافة التعديات علي بحيرة مريوط، وذلك لإعلان المحافظ عن بدء تطوير القرية.

وقال محافظ الإسكندرية في كلمته أمام الأهالي، إنه سيتم تطوير القرية ويجعلها متطورة بدلًا من عشوائية، وإنه ضمن تطوير القرية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبًا الأهالي عدم إقامة أية مخالفات داخل القرية، خاصة عقب الانتهاء من تطوير بحيرة مريوط التي تقع القرية على أطرافها.