الكشف عن عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
تواصل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشكل مباشر خلال الفترة الحالية، مع مسؤولي نادي هدرسفيلد الإنجليزي، للوقوف على تطورات المفاوضات الخاصة بشراء رمضان صبحي، وحسمها بشكل نهائي.


ويسعى الأهلي من خلال التفاوض تذليل المقابل المادي وطريقة الدفع التي بلغ حدها الأقصى مع الأهلي 3.5 مليون دولار، في آخر عروض الأهلي الشفهية.

ويستند مسؤولو الأهلي،  الى عدم وجود عروض تنافس الأهلي ماديا حاليا، في ظل تمسك النادي بضمه، بالإضافة إلى  رغبة اللاعب نفسه الذي يفضل البقاء في الأهلي عن أي عروض ضعيفة قد يتلقاها.

وقال أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي، في وقت سابق، أن "ملف التعاقد مع رمضان صبحي يتابع بشكل نموذجي واحترافي".

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