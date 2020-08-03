نجم برشلونة يرد على عرض آرسنال

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الإسباني ميكيل آرتيتا المدير الفني لآرسنال اجرى اتصالا مع الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة الإسباني من أجل إقناعه بالإنضمام إلى صفوف المدفعجية في الموسم المقبل.

وأفاد موقع Le 10 Sport الفرنسي بأن راكيتيتش أخبر آرتيتا بأنه لا نية لديه باللعب في الدوري الإنجليزي في حال قرر الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن بعض التقارير كانت قد تحدثت في اليومين الماضيين عن إقتراب راكيتيتش من العودة إلى فريقه السابق أشبيلية الإسباني.

وأكد الموقع الفرنسي أنه هناك أندية أخرى أبدت إهتمامها بالنجم الكرواتي على رأسهم بايرن ميونخ الألماني وأتليتكو مدريد الإسباني في حين تراجع إهتمام كل من إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين عن التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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