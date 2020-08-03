"سانا": الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي

من جهتها، نقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر محلية في القنيطرة، أن "العدوان استهدف التل الأحمر في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي بـ4 قذائف حتى الآن، وانطلق من تل الفرس في الجولان المحتل".

من جهتها، نقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر محلية في القنيطرة، أن "العدوان استهدف التل الأحمر في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي بـ4 قذائف حتى الآن، وانطلق من تل الفرس في الجولان المحتل".