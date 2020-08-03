إصابة ثلاثة وزراء في جامبيا بفيروس كورونا

ثبتت إصابة ثلاثة وزراء في جامبيا بكوفيد-19، ما يدل على أن فيروس كورونا المستجد آخذ في الانتشار بين كبار المسؤولين بعد الإعلان عن إصابة نائبة الرئيس بالمرض الأسبوع الماضي.

ثبتت إصابة ثلاثة وزراء في جامبيا بكوفيد-19، ما يدل على أن فيروس كورونا المستجد آخذ في الانتشار بين كبار المسؤولين بعد الإعلان عن إصابة نائبة الرئيس بالمرض الأسبوع الماضي.

وذكرت الرئاسة الغامبية الأسبوع الماضي أن الرئيس أداما بارو دخل في عزل ذاتي لمدة أسبوعين بعد أن ثبتت إصابة نائبته إيساتو توراي بالمرض.

وذكرت الرئاسة الغامبية الأسبوع الماضي أن الرئيس أداما بارو دخل في عزل ذاتي لمدة أسبوعين بعد أن ثبتت إصابة نائبته إيساتو توراي بالمرض.