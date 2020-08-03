أسعار النفط تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:14 م
أسعار النفط
أسعار النفط
استطاعت أسعار النفط التحول للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بعد أن كشفت البيانات عن ارتفاع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في حوالي عام ونصف خلال الشهر الماضي.

كما تحول النشاط الصناعي في منطقة اليورو للنمو خلال الشهر الماضي مع نمو قوي لإنتاج المصانع.

وكان النفط تراجع خلال التعاملات حيث يشعر المستثمرون بالقلق حيال زيادة في المعروض النفطي من جانب تحالف "أوبك+"، حيث من المقرر أن تبدأ الدول الأعضاء في المنظمة والحلفاء من خارجها في تقليل مستويات خفض إنتاج الخام.

وكشف مسح لوكالة "بلومبرج" عن ارتفاع إنتاج النفط من قبل أوبك بمقدار 900 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر  بأكثر من 1.8 بالمائة إلى 41.01 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:06 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنحو 1.1 بالمائة إلى 44.01 دولار للبرميل.

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