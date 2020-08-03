ريال مدريد يعود للتدريبات بدون نجم الفريق

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
وكالات
عاد  ريال مدريد للتدرب الاثنين تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، وذلك وفقا لإجراءات صحية صارمة، حسبما جاء في بيان النادي اليوم، استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي.

ويتلقي ريال مدريد مع مانشستر سيتي في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن مباراة الذهاب قد انتهت لصالح مانشستر سيتي بالفوز 2-1 على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويواصل الريال الاستعداد طمعا في تحقيق ريمونتادا يوم الجمعة المقبل في ملعب الاتحاد معقل «السيتيزنس».

وأقيم المران خلف الأبواب المغلقة شارك فيه جميع اللاعبين المتاحين، في جلسة شهدت تقسيم اللاعبين على مجموعتين والقيام بتدريبات بدنية وعلى الاستحواذ ودقة التمرير بالكرة، وفقا لما أفاده النادي عبر حسابه الرسمي.

وشهد المران عدم تواجد ماريانو دياز مهاجم الفريق الذي أصيب بفيروس كورونا، ويخضع حاليا للحجر الصحي لحين التعافي من إصابته بالوباء المستجد.

وكان ريال مدريد قد حقق بطولة الدوري الإسباني بعد منافسة محتدمة مع برشلونة هذا الموسم، وكان المرينجي قد توج من قبل مطلع العام ببطولة السوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد، وكانت البطولتين تحت قيادة زين الدين زيدان الذي أحدث طفرة كبيرة داخل النادي بعد أن تولى قيادة الفريق.

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