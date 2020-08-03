ريال مدريد يعود للتدريبات بدون نجم الفريق

عاد ريال مدريد للتدرب الاثنين تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، وذلك وفقا لإجراءات صحية صارمة، حسبما جاء في بيان النادي اليوم، استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي.





ويتلقي ريال مدريد مع مانشستر سيتي في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن مباراة الذهاب قد انتهت لصالح مانشستر سيتي بالفوز 2-1 على ملعب سانتياجو برنابيو.





ويواصل الريال الاستعداد طمعا في تحقيق ريمونتادا يوم الجمعة المقبل في ملعب الاتحاد معقل «السيتيزنس».





وأقيم المران خلف الأبواب المغلقة شارك فيه جميع اللاعبين المتاحين، في جلسة شهدت تقسيم اللاعبين على مجموعتين والقيام بتدريبات بدنية وعلى الاستحواذ ودقة التمرير بالكرة، وفقا لما أفاده النادي عبر حسابه الرسمي.





وشهد المران عدم تواجد ماريانو دياز مهاجم الفريق الذي أصيب بفيروس كورونا، ويخضع حاليا للحجر الصحي لحين التعافي من إصابته بالوباء المستجد.



