ريهام عبد الغفور توجه رسالة رومانسية لزوجها

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:55 م
ريهام عبدالغفور
ريهام عبدالغفور
مي مرسي
شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور صورة جمعتها بزوجها وذلك عبر حسابها علي موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و ظهرت ريهام في الصورة مع زوجها أثناء استمتاعهما بالإجازة الصيفية.

يذكر أن آخر اعمال ريهام عبدالغفور الدرامية مسلسل "زي الشمس"، وشارك في البطولة عدد من الفنانين منهم الفنان أحمد مالك، ليلي عز العرب، جمال سليمان، مريم الخشتي، ياسين أمير، داليا الخولي، ملك حسن، أحمد داود، سوسن بدر، محمد لطفي شاهين، محمد علاء، دينا الشربيني، وعدد من النجوم الاخرين، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف مريم نعوم.
ريهام عبد الغفور توجه رسالة رومانسية لزوجها
ريهام عبد الغفور توجه رسالة رومانسية لزوجها
ريهام عبد الغفور توجه رسالة رومانسية لزوجها
ريهام عبد الغفور توجه رسالة رومانسية لزوجها

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