سوريا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل حالتي وفاة و38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى رقم يومي يتم تسجيله في البلاد، منذ اندلاع الجائحة.





وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع بذلك إلى 847 إصابة، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".





كذلك أعلنت الوزارة تسجيل حالتي وفاة جديدتين لتصل الوفيات إلى 46، كما أعلنت شفاء 12 حالة من الإصابات المسجلة ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 268.





يذكر أن حصيلة الإصابات تجاوزت حاجز 30 إصابة لأول مرة منذ الإعلان عن أول إصابة في 22 من مارس الماضي، وكان أعلى رقم إصابات هو ما أعلنته الوزارة أمس بتسجيل 29 إصابة.





وتتركز معظم الإصابات في العاصمة دمشق وبنسبة تتجاوز 57 في المئة كما يظهر من الإحصاءات التي أعلنتها الوزارة في وقت سابق اليوم، حيث تم تسجيل 291 إصابة من أصل 509 إصابات نشطة.