الشباب والرياضة: إقبال غير عادي على المشاركة في مبادرة "دراجتك صحتك" (فيديو)
الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:36 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة تتبنى مشروع ضخم يستهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضة في مصر وجعلها أسلوب حياة.
وأشار "فوزي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، إلى أنهم يعملون على اطلاق العديد من المبادرات والحملات لتنفيذ توجه الدولة بزيادة حجم الأنشطة الرياضية في مصر، ومن هذه المبادرات "دراجتك صحتك" حيث تم توزيع 1000 دراجة من نوعين مختلفين خلال المرحلة الأولى للمبادرة، والمرحلة الثانية ستنطلق في 6 أغسطس.
وأضاف أن هناك إقبال غير عادي على حجز الدراجات من خلال المبادرة، منوها بأنهم اطلقوا مبادرة "جاهزين لتحدي 30 يوم" والذي يستهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة.
قامت وزارة الشباب والرياضة بطرح دراجات هوائية، بأسعار مدعمة وذلك ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “دراجتك.. صحتك” بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.
وتُتيح المبادرة الفرصة أمام الشباب والمواطنين لاقتناء الدراجات عن طريق الحجز الإلكتروني صباح يوم الخميس المقبل، وذلك من خلال الرابط الإليكتروني لتسجيل البيانات المطلوبة وتحديد نوع الدراجة وآليات السداد عبر البوابة الالكترونية للوزارة، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يعد التسجيل الإليكتروني الآلية الوحيدة لحجز الدراجات.
وتأتي مبادرة “دراجتك.. صحتك” فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها بجعل الرياضة أسلوب حياة، إضافة إلى الآثار الإيجابية للدراجات الهوائية باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة، وتساهم فى تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.
يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت المرحلة الأولى من المبادرة فى 8 يوليو الماضي، ولاقت إقبالًا كبيرًا من الشباب، ومن المقرر أن تطرح الوزارة الأعداد المطلوبة من خلال عدة مراحل، وتنقسم الدراجات المطروحة إلى دراجة جبلية ويبلغ سعرها 1932 جنيها، ومقاسها 26، ودراجة هجين وقيمتها 2362 جنيها، ومقاسها 28.
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