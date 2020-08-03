الشباب والرياضة: إقبال غير عادي على المشاركة في مبادرة "دراجتك صحتك" (فيديو)

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة تتبنى مشروع ضخم يستهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضة في مصر وجعلها أسلوب حياة.





وأشار "فوزي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، إلى أنهم يعملون على اطلاق العديد من المبادرات والحملات لتنفيذ توجه الدولة بزيادة حجم الأنشطة الرياضية في مصر، ومن هذه المبادرات "دراجتك صحتك" حيث تم توزيع 1000 دراجة من نوعين مختلفين خلال المرحلة الأولى للمبادرة، والمرحلة الثانية ستنطلق في 6 أغسطس.





وأضاف أن هناك إقبال غير عادي على حجز الدراجات من خلال المبادرة، منوها بأنهم اطلقوا مبادرة "جاهزين لتحدي 30 يوم" والذي يستهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة.











