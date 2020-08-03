انقلاب ميكروباص في ترعة بجنوب الأقصر وانتشال 8 مصابين

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:11 م
أرشيفية
أرشيفية
شهدت منطقة الدير بمركز اسنا جنوب الأقصر، مساء اليوم، حادث انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة، الأمر الذي أسفر عن إصابة جميع مستقليه.

وقال مصدر بهيئة اسعاف الأقصر، إلى "الفجر"، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا بانقلاب سيارة ميكروباص في منطقة الدير بمركز اسنا، حيث أمر الدكتور معمر عبد الهادي، مدير اقليم جنوب الصعيد بهيئة اسعاف مصر، بالدفع بـ 15 سيارة إلى موقع الحادث.

وأوضح المصدر، أنه تم حتى الآن انتشال 8 مصابين من مياه الترعة، دون اكتشاف وفيات، مشيرًا إلى استمرار رجال الاسعاف في البحث عن آخرين بمياه الترعة.

وأكد، أنه تم تحويل المصابين الذين تم انتشالهم من مياه الترعة إلى مستشفى أرمنت التخصصي، فيما تتم محاولة انقاذ الآخرين.

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إنتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، جثة جديدة لضحايا حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بترعة المريوطية أمس الأحد، ليبلغ عدد الضحايا 9 أشخاص.

كان لقى 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 أخرون، أمس؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة المريوطية بمركز منشأة القناطر، شمال قطاع أكتوبر.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة ميكروباص أجرة في ترعة المريوطية بطريق "نكلا - المنصورية".

بدوره، دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري مدعومين بالمعدات اللازمة، كما انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم مجدي موسي وكيل فرقة شمال أكتوبر.

وتوصلت تحريات العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، إلى أنه أثناء سير سيارة ميكروباص أجرة قادمة من مدينة الشيخ زايد في طريقها إلى محافظة المنوفية، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها بالترعة.

وتمكنت الضفادع البشرية من انتشال 8 أشخاص، جري نقلهم إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف، لكن توفي أحدهم قبل وصوله إلى المستشفي، كما تمكنت القوات من انتشال 7 جثث، ورفع السيارة من مجرى الترعة.

وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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هيئة إسعاف مكروباص مصابين ترعة الأقصر

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