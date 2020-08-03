نقيب السياحيين يكشف حجم خسائر القطاع من أزمة كورونا (فيديو)

قال الدكتور باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن السياحة تأثرت بشكل كبير بأزمة فيروس كورونا، لافتَا إلى أن توقف السياحة لأكثر من 100 يوم تسبب في خسائر كبيرة للقطاع السياحي ومشاكل اقتصادية بالغة للعاملين في هذا القطاع.





وتابع "حلقة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن عدد كبير من العاملين في القطاع السياحي تم تسريحهم، والبعض الآخر انخفض دخله لأقل من النصف، مشيرًا إلى أن وزارة القوى العاملة بالتعاون مع وزارة السياحية، صرفت بعض المساعدات للمؤمن عليهم في القطاع السياحي، ولكن هذا الأمر لم يكن كافيًا.





وأشار إلى أن وزارة السياحية ابتداءً من منتصف شهر يونيو، قامت بفرض بعض الاجراءات الاحترازية على من يرغب من الفنادق في عودة النشاط السياحي.







