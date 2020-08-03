إسعاف الأقصر: الإجراءات الاحترازية ساهمت في تقليل الحوادث أيام العيد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:38 م
أرشيفية
أرشيفية
طاهر الحساني
أعلنت هيئة إسعاف الأقصر، عن تنفيذ خطة عيد الأضحى المبارك، دون حصول حوادث كبرى على مدار أيام العيد بالمحافظة.

وصرح مصدر مسئول بهيئة إسعاف الأقصر، إلى "الفجر"، بـأن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، ساهمت في خفض معدل الحوادث بشكل كبير.

وقرر مجلس الوزراء في وقت سابق، غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية الساعة 10 مساء، بالإضافة إلى السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل.

كما قررت الحكومة، استمرار غلق الشواطئ العامة، والحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي ستتم طباعتها يوميًا.

وأوضح المصدر، أن هيئة اسعاف الأقصر، لم تتلقى بلاغات حوادث كبرى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى عدم وجود وفيات جراء حدوث حوادث على الطرقات أو غرق، سوى إصابة 4 حالات بتسمم غذائي في مدينة القرنة غرب المحافظة، وتم اسعافهم على الفور وخروجهم من المستشفى خلال ساعات قليلة، كما أن حالات حوادث الطرق القليلة نتج عنها اصابات طفيفة جدًا.

كما أكد محسن الشامي مدير إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، أن غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المحافظة، منذ انعقادها لم تتلقى أي بلاغات أو شكاوى طوال أجازة عيد الأضحي المبارك حتى الآن وأن الغرفة، تقوم بمتابعة الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بإجراءات التعامل مع فيروس كورونا، والمتضمنة غلق الحدائق والمتنزهات والاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات‪.

ومن جانبه أشاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالتزام مواطني المحافظة بقرارات مجلس الوزراء، كما أوضح اللواء دكتور عماد ابو العزايم السكرتير المساعد بالمحافظة ورئيس غرفة العمليات، أن غرفة عمليات ديوان عام المحافظة منعقدة على مدار الساعة، وتضم أعضاء من الطب البيطري والتموين والصحة والحماية المدنية والإسعاف، وعلى اتصال بغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات. 

وأضاف أبو العزايم، أنه يتم أيضا متابعة أعمال النظافة اليومية ورفع صناديق القمامة أولا بأول، كما يتم رصد ومتابعة كل أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء خلال فترة إجازة العيد. 

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هيئة إسعاف مجلس الوزراء عيد الأضحى الحوادث الأقصر

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