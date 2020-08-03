إسعاف الأقصر: الإجراءات الاحترازية ساهمت في تقليل الحوادث أيام العيد

أعلنت هيئة إسعاف الأقصر، عن تنفيذ خطة عيد الأضحى المبارك، دون حصول حوادث كبرى على مدار أيام العيد بالمحافظة.

وقرر مجلس الوزراء في وقت سابق، غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية الساعة 10 مساء، بالإضافة إلى السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل.

وقرر مجلس الوزراء في وقت سابق، غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية الساعة 10 مساء، بالإضافة إلى السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل.

كما قررت الحكومة، استمرار غلق الشواطئ العامة، والحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي ستتم طباعتها يوميًا.

كما قررت الحكومة، استمرار غلق الشواطئ العامة، والحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي ستتم طباعتها يوميًا.





وأوضح المصدر، أن هيئة اسعاف الأقصر، لم تتلقى بلاغات حوادث كبرى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى عدم وجود وفيات جراء حدوث حوادث على الطرقات أو غرق، سوى إصابة 4 حالات بتسمم غذائي في مدينة القرنة غرب المحافظة، وتم اسعافهم على الفور وخروجهم من المستشفى خلال ساعات قليلة، كما أن حالات حوادث الطرق القليلة نتج عنها اصابات طفيفة جدًا.



