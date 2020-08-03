تعرف على حلول سيتين لتعويض ثنائي برشلونة أمام نابولي





استقر كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، على تشكيلة الفريق لمباراة نابولي.









وقالت بعض التقارير الصحفية أن غياب بوسكيتس وأرتورو فيدال، بسبب الإيقاف، سيجعل سيتين سيعتمد على توليفة دي يونج، راكيتيتش وسيرجي روبيرتو في خط الوسط.





ولفتت أن ريكي بويج موهبة البارسا، سيجلس على مقاعد البدلاء.





وسيستعيد برشلونة جهود أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق، بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.





وجاءت التشكيلة المحتملة لبرشلونة كالتالي:





حراسة المرمى: تير شتيجن.





الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، ألبا.





الوسط: دي يونج، راكيتيتش، روبيرتو.



