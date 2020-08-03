تعرف على برنامج وزير الإنتاج الحربي الجديد

ـ استكمال مسيرة الوزارة في تعميق التصنيع العسكرى والمحلي.. وتنفيذ مشروعات جديدة تخدم الصالح القومي



ـ أولى إجتماعاته الوزارية كانت مع وزيرة التجارة والصناعة لتنفيذ المشروعات المشتركة

ـ وقع عقد تعاون مع شركة " ايجي كوب" لتسويق منتجات الوزارة في قارة افريقيا والبداية من دولة كينيا

ـ تعاقد مع وزارة الثقافة لتنفيذ ٦ مسارح متنقلة





اجتمع وزير الدولة للإنتاج الحربي الجديد المهندس "محمد أحمد مرسي"، فور توليه مهام منصبه قيادات شركات الإنتاج الحربى للوقوف على مستجدات العمل بالوزارة ومنهم رؤساء مجالس إدارات شركات حلوان للمسبوكات، وأبى قير للصناعات الهندسية وشركة شبرا للصناعات الهندسية وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.





وناقش الوزير رؤساء مجالي ادارة الشركات في الموضوعات والمشروعات القائم بتنفيذها تلك الشركات، والإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية لها والمشروعات المشاركة فى تنفيذها والموقف التنفيذى لها، إلى جانب دورهم فى التصنيع الحربي، ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعه وسبل تحقيقها.





وشدد الوزير الجديد على جميع العاملين ورؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة للإنتاج الحربي على إستكمال مسيرة الإنتاج الحربي في تلبية إحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات وتنفيذ المخططات الموضوعة للوزارة والعمل على تطويرها بصفة مستمرة والتعاون مع جميع الجهات التصنيعية بالدولة من الهيئة العربية للتصنيع ووزارة التجارة والصناعة ووزارة قطاع الأعمال وما تمتلكة من شركات واتحاد الصناعات بالإضافة لمختلف شركات القطاع الخاص والشركات الأجنبية من أجل دعم وتعميق التصنيع المحلى للمنتجات المدنية والعسكرية.





وكانت أولى إجتماعات وزير الإنتاج الحربي الجديد الوزارية مع وزيرة التجارة والصناعة الأستاذة نيفين جامع لبحث المشروعات القائمة بين الجانبين والوقوف على آخر مستجدات التعاون بينهما.





وتم الاتفاق خلال الاجتماع الأول للوزير " محمد أحمد مرسي" علي توسيع آفاق التعاون بين الجانبين وتسخير كافة إمكانياتها الفنية والتكنولوجية للمساهمة فى المشروعات المختلفة والتعاون مع كافة الجهات والوزارات والهيئات لإحداث طفرة صناعية كبرى والنهوض بالتصنيع المحلى العسكرى والمدنى وزيادة النشاط التجارى وجذب المزيد من الإستثمارات، وكذلك التعاون مع القطاع الخاص والجهات التصنيعية بالدولة.





وشهد وزير الدولة للإنتاج الحربي مراسم توقيع عقد تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "ايجيكوب"، بهدف فتح مكتب لتسويق المنتجات المدنية للإنتاج الحربي بدولة كينيا وذلك بديوان عام الوزارة كأول عقد تعاون منذ توليه الوزارة وكان الهدف من توقيع هذا العقد هو التعاون المشترك لتقديم خدمة توفير معرض دائم ومقر لشركات الإنتاج الحربي في كينيا تعرض فيه مختلف المنتجات المدنية لها.





ويأتي ذلك العقد بهدف رؤية الوزير الجديد في توطيد العلاقات مع مختلف الدول الأفريقية وفتح أسواق هناك وتبادل الخبرات في مجالات التصنيع المختلفة، واهتمام "الإنتاج الحربي" بالتواجد في السوق الكينية الذي يعتبر من أهم الأسواق الأفريقية وخلق فرص تعاون بين الدول الأفريقية وبين الشركات والوحدات التابعة.





وبموجب هذا العقد ستقوم شركة "إيجي كوب" بإتاحة عدد من الخدمات للهيئة القومية للإنتاج الحربي مثل توفير مساحة لمقر دائم في مدينة نيروبي مجهز بالكامل بما يشتمل عليه من مكاتب ومندوبين وغرف اجتماعات وخطوط اتصال أرضية وفاكس وانترنت ومساحة تخزينية وكذا مساحة لعرض كتالوجات وكتيبات المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي.



