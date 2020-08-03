النرويج تمنع النزول من السفن السياحية المحملة بأكثر من 100 شخص

أعلنت السلطات النرويجية اليوم الاثنين أنها ستوقف النزول في موانئها من جميع السفن السياحية التي يفوق عدد ركابها 100 شخص، وذلك بعد رصد فيروس كورونا على متن إحدى السفن السياحية.