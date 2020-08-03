النرويج تمنع النزول من السفن السياحية المحملة بأكثر من 100 شخص

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:42 م
بوابة الفجر
رويترز
أعلنت السلطات النرويجية اليوم الاثنين أنها ستوقف النزول في موانئها من جميع السفن السياحية التي يفوق عدد ركابها 100 شخص، وذلك بعد رصد فيروس كورونا على متن إحدى السفن السياحية.

وقالت وزارة الصحة النرويجية إن القواعد الجديدة ستطبق في البداية لمدة أربعة عشر يوما، وأنها لن تشمل حركة العبارات النظامية، المحلية والدولية على حد سواء، علما بأن النرويج تربطها خطوط للعبارات مع ألمانيا والدنمارك ودول أخرى.

وكان مصدر مسؤول في الصحة العامة النرويجية ذكر أمس الأحد أن الفحوص أثبتت إصابة أكثر من 40 شخصا من أفراد طاقم وركاب باخرة سياحية فاخرة بمرض كوفيد-19.

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