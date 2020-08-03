شاهد.. أحمد سعد مع خطيبته في الجيم

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:16 م
احمد سعد
احمد سعد
مي مرسي
ظهر الفنان أحمد سعد مع خطيبته علياء بسيوني أثناء قيامهم برياضة الجيم وذلك من خلال خاصية "الستوري" عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكان يعيش الفنان أحمد سعد قصة حب جمعته بعلياء بسيوني والذي أعلن عن خطبته لها منذ فترة قليلة.



يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية 100 حساب، وتجمع بينه وبين المطرب حسن شاكوش، وهى من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى.
شاهد.. أحمد سعد مع خطيبته في الجيم
شاهد.. أحمد سعد مع خطيبته في الجيم

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