مصرع مزارع أسفل عجلات قطار في المنيا

لقى اليوم مزارع مصرعه، أسفل عجلات قطار أثناء عبوره للجانب الشرقي من شريط السكة الحديدية بزمام قرية أبو عفيفي التابعة لمركز ملوى، في جنوب محافظة المنيا.





تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من قسم شرطة ملوى، بمصرع شخص أسفل عجلات قطار قادم من محطة المنيا متجها إلي الوجه القبلي.



انتقلت الأجهزة الأمنية ودفعت بسيارة إسعاف وتبين من الفحص، أن الجثة لشخص يدعى "ح م" 45 عاما عامل زراعي، مقيم بقرية المحرص حال عبوره السكة الحديدية من مكان غير مخصص لعبور المشآه، كما تبين أن الحادث تسبب فى شطر جسد الضحية إلى نصفين وتم نقلها لمشرحة مستشفى ملوى العام، وتحرر محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وعلي جانب آخر، أعلن المهندس عبدالعاطي الخطيب وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنيا، عن توقيع برتوكول تعاون مع هيئة كير الدولية، ضمن آليات تنفيذ مشروع "عايشين بخيرها"، بهدف تحسين الممارسات الزراعية الجيدة لصغار المزراعين، والوصول للأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية داخل الأسر والمجتمعات المحلية.



يهدف المشروع إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقوية نظم وخدمات الأمن الغذائي، وتحسين النتائج الغذائية والصحية، وتعزيز الحفاظ علي المياه وترشيد إستهلاكها بين صغار المزراعين بالتركيز علي المجتمع المحيط في محافظة المنيا.