ذبح 1300 أضحية بمجازر الدقهلية خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:00 م
أرشيفية
أرشيفية
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية، استقبال 1300 أضحية من الأهالي وذبحها بالمجان بالمجازر الحكومية بالمحافظة خلال اليوم الأول والثاني من عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ الدقهلية أن مجازر المحافظة الحكومية مفتوحة طوال أيام عيد الأضحى المبارك وتقدم خدماتها للمضحين مجانا، وذلك لضمان صحة وسلامة اللحوم المذبوحة والحفاظ على البيئة من التلوث والحفاظ على نظافة الشوارع خلال أيام العيد.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير كافة أوجه الرعاية للمواطنين وتوفير إجراءات السلامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في أرجاء المحافظة وتوفير مختلف الخدمات الحياتية اليومية لهم في كل مكان بالمواصفات الصحية وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتوفير الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية. 

ومن جانبه أكد الدكتور عبد المنعم المنجي وكيل وزارة الطب البيطري أن مجازر المحافظة البالغ عددها 25 مجزر استقبلت جميع الاضاحي طوال أيام العيد وقدمت خدماتها للمواطنين بالمجان في ظل اتخاذ كافة الاستعدادات لاستقبال كافة الذبائح من الجزارين والمواطنين وتكثيف عدد الأطباء البيطريين بالمجازر،وضمان سلامة اللحوم.

وعلي صعيد اخر نجحت حملات مديرية التموين في محافظة الدقهلية من تحرير ٢١ محضرا وضبط ٢ طن لحوم ودقيق، اليوم الاثنين.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه لا تهاون فيما يخص سوق السلع الغذائية المختلفة واللحوم والخضروات ومنافذ البيع ولن يسمح باي تلاعب فيما يخص رغيف الخبز وكافة مستلزمات الحياة اليومية للمواطنين.

جاء ذلك خلال استعراض محافظ الدقهلية تقرير مديرية التموين لحملات تفتيش ورقابة اليوم الاثنين أسفرت عن تحرير 58 محضرا لمخابز ومنشآت تجارية مخالفة في حملة تموينية على عدد من المخابز والمنشآت التجارية. 

وأكد مختار، استمرار حملات التفتيش والرقابة يوميا على مختلف المنشآت الغذائية وخاصة منافذ البيع المختلفة والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط والمحددات القانونية. 

ومن جهته أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أنه تم المرور على عدد من المخابز ومحلات بيع سلع غذائية وتموينية بنطاق المحافظة،اسفرت عن ضبط واحد طن و900 كيلو لحوم متنوعة،8 شكارة دقيق،19 علبة سوس،18 كيلو عسل نحل،2 جركن زيت طعام، والتحفظ عليها. 

كما أسفرت الحملة في مجال المخابز عن تحرير 21 مخالفة شملت 11 نقص في الوزن،6 لعدم مطابقة المواصفات،محضر تصرف في دقيق،محضر عدم وجود ميزان،2 للتوقف عن الانتاج،وفي مجال الأسواق تم تحرير 37 محضر شملت 17لعدم الإعلان،5 بيع سجائر بأزيد من السعر،2محضر لعدم وجود شهادات صحية،2بدون ترخيص،6 ذبح خارج السلخانة،2محضر لعدم الصلاحية،3 لعدم الاعلان وتجميع سلع.

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