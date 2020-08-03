10 قتلى إثر انهيارين أرضيين في نيبال

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
رويترز
تسببت أمطار غزيرة هطلت على نيبال بانهيارين أرضيين أسفرا عن مقتل 8 عمال في موقع بناء واثنين من أسرة واحدة، ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 177 منذ أواخر مايو الماضي.

وقال المسؤول الحكومي في نيبال موراري واستي، إن "العمال كانوا نائمين في مأوى بسقف من الصفيح قرب العاصمة كاتمندو عندما وقع الانهيار الأرضي، فيما لقيت امرأة وزوجها حتفهما في انهيار أرضي ثان في مكان قريب".

وأضاف: "عمال الإنقاذ حفروا في الطين وأخرجوا 8 جثث، فيما نقل عامل مصاب إلى المستشفى".

وتابع، أن "هناك 57 شخصا في عداد المفقودين و111 شخصا أصيبوا في سيول أو انهيارات أرضية بسبب الأمطار الموسمية التي تهطل بين شهري مايو وسبتمبر".

من جهتهم، قال مسؤولون، إن "مملكة بوتان على جبال الهيمالايا تضررت كذلك من السيول حيث لقي 4 جنود حتفهم أثناء محاولة إنقاذ قرويين حاصرتهم السيول".

وجلب موسم الأمطار هذا العام المزيد من البؤس في أماكن أخرى من جنوب آسيا، فأودى بحياة 135 شخصا على الأقل في بنغلادش منذ أواخر يونيو الماضي، في أطول موسم سيول تشهده البلاد منذ أكثر من 20 عاما، في حين قتلت السيول نحو 120 شخصا وشردت الملايين في ولايتي آسام وبيهار في الهند.

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