نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في محافظة الديوانية العراقية

أعلنت السلطات المحلية في محافظة الديوانية، وسط العراق، اليوم الاثنين، نفوق أعداد كبيرة من الأسماك بسبب "تسممها".

أعلنت السلطات المحلية في محافظة الديوانية، وسط العراق، اليوم الاثنين، نفوق أعداد كبيرة من الأسماك بسبب "تسممها".