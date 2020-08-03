لا يوجد حل لكورونا.. أبرز التصريحات الصادمة من الصحة العالمية بشأن الفيروس

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:19 م
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
على مدار شهور منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تواصل منظمة الصحة العالمية تحذيراتها دوما بشأن الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية وقواعد التباعد الإجتماعي واستمرت في هذه التحذيرات حتى اليوم وكانت أحدث تصريحات المنظمة اليوم الإثنين صادمة بشكل مختلف عن ما قبل في وقت يتوقع جموع الناس حول العالم إنتهاء وباء كورونا بشكل كامل ولكن تصريحات الصحة العالمية كانت مختلفة الآن وصادمة.

وترصد بوابة " الفجر" أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية في السطور التالية:

- لا يوجد حل سحري في الوقت الحالي وقد لا يوجد أبدًا لفيروس كورونا:
صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عبر الإنترنت من مقر المنظمة في جنيف قائلًا:" لايوجد حل سحري في الوقت الحالي وقد لا يوجد أبدًا ".

كما وجه مدير المنظمة وكبير خبراء الطوارىء في المنظمة " مايك رايان " تحذيرات صارمة لكل الدول بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية مثل إرتداء الكمامات وغسل اليدين والإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعي وضرورة إجراء الفحوصات.

- الكمامة الرمز:
وأكد مدير منظمة الصحة العالمية أن رسالة المنظمة التي تم توجيهها للحكومات ولعموم الناس حول العالم هي رسالة واضحة وهي الإلتزام بجميع الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي كوفيد 19 مشددًا على أن الكمامات لا بد أن تصبح رمزًا للتضامن حول العالم.

- مخاوف اللقاح:
وكانت أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية بشأن لقاح فيروس كورونا المستجد هي أنه صرح مدير المنظمة أن أن هناك عدد من لقاحات فيروس كورونا المستجد في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الآن وأنه على أملأن يوجد عدد من اللقاحات تثبت بالفعل مدى فعاليتها ولها قدرة كبيرة على حماية ووقاية الناس من عدوى كورونا.

وعن مخاوف لقاح كورونا أوضح تيدروس أن كوفيد 19 هو أكبر حالة طوارىء صحة عالمية منذ أوائل القرن العشرين لافتًا إلى أن ما زال البحث العالمي عن لقاح تاريخي أيضاَ مؤكدا أنه يوجد عدد كبير من لقاحات كورونا تحت التجربة إلى جانب وجود عدد منها في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية.

وأعرب مدير المنظمة أنه يوجد الأمل ولكن ليس المقصود من هذا أنه سيكون لدينا لقاح وإنما السرعة التي وصلنا بها إلى هذا المستوى لايوجد لها مثيل.

وأشار تيدروس إلى أنه هناك بعض المخاوف من عدم الوصول بالفعل إلى لقاح نافع وفعال على المدى الطويل فمن الممكن أن تكون مدة الحماية والوقاية من كوفيد 19 لبضعة أشهر وليس أكثر من ذلك موضحًا انه لا يمكن معرفة هذا قبل إنهاء التجارب السريرية.

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