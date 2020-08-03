رئيس وزراء فرنسا يحذر: كورونا لم يذهب في إجازة!

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:06 م
بوابة الفجر
رويترز
حض رئيس وزراء فرنسا، جان كاستيكس، المواطنين الفرنسيين على التزام أكبر قدر ممكن من الحذر في مواجهة "كوفيد-19"، الذي بدأ يظهر إشارات على العودة، قائلا إن فيروس كورونا "لم يذهب في إجازة".

وقال "كاستيكس" للصحفيين في مدينة ليل بشمال فرنسا، حيث أصبح وضع الكمامات إلزاميا في العديد من مناطق السير والتنزه، "يجب ألا نفرط في حذرنا".

وتابع "لم يذهب الفيروس في عطلة ولا نحن كذلك"، مضيفا أن من المهم أن تتجنب فرنسا فرض إجراءات العزل العام مرة أخرى على مستوى البلاد.

كما قررت مدينة نيس في جنوب البلاد اليوم الاثنين جعل وضع الكمامات إلزاميا في العديد من المناطق، بما في ذلك أجزاء من منطقة "بروميناد ديزونجليه" السياحية.

وسجلت فرنسا سابع أعلى معدل وفيات في العالم جراء الإصابة بمرض كوفيد-19، حيث وصل عدد الوفيات هناك إلى أكثر من 30260، فيما وصل عدد الإصابات إلى 187,919.

أخبار تهمك

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ يوم

4 بشائر سارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

الذهب يقفز 9 جنيهات.. وعيار 24 فوق 1000 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 8 ساعات

بالتفصيل.. موعد اعتماد نتيجة الثانوية 2020

منذ ساعة و 21 دقيقة

ضغوط فايلر تشعل مفاوضات الأهلي مع الصفقة الأهم

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن تفاصيل عقد ليفاندوفسكي مع ريال مدريد

منذ 19 دقيقة

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ يوم

الأهلي يسرع المفاوضات لحسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

نصائح مهمة لمرضى الكبد.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم .. أعرف السبب

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يطالب نجمه المعار برفض عروض الزمالك وبراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

حماية المستهلك تزف بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن مصروفات "الباص"

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

منذ يوم

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي ضد إنبي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأهلي يخطط لحسم صفقة الموسم

منذ 36 دقيقة

في تصريح صادم.. الصحة العالمية: كورونا ليس له حلول

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:29 م

بالتفصيل.. موعد اعتماد نتيجة الثانوية 2020

في تصريح صادم.. الصحة العالمية: كورونا ليس له حلول

12:57 م

عاجل .. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم .. أعرف السبب

01:03 م

4 بشائر سارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020.. تعرف عليها

10:49 ص

حماية المستهلك تزف بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن مصروفات "الباص"

10:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا