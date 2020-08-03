فرانسيسكو يتولى تدريب كالياري

تولى أوزيبيو دي فرانسيسكو تدريب نادي كالياري الإيطالي وذلك حسبما أعلن النادي في بيان رسمي.





وذكر الموقع الرسمي للنادي الإيطالي، اليوم الاثنين، أن المدرب توصل إلى اتفاق مع كالياري بتدريب الفريق حتى نهاية يونيو عام 2022.





وسبق لدي فرانسيسكو أن تولى تدريب أندية بيسكارا وليتشي وساسولو وروما، كما أنه وصل مع فريق العاصمة الإيطالية إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا موسم 2017/2018، حيث خسر الفريق أمام ليفربول الإنجليزي 6 /7 بمجموع المباراتين.





وأنهى كالياري الموسم الماضي من الدوري الإيطالي باحتلال المركز الرابع عشر برصيد 45 نقطة.



