فايلر يستقر على تشكيل الأهلي ضد إنبي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:20 م
بوابة الفجر
علي نبوي

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مبارياته عقب استئناف الدوري المصري.

 

الفريق الأحمر خاض مباراتين وديتين ظهرت من خلالهما ملامح تشكيل الفريق الذي سيعتمد عليه المدرب السويسري بداية من مواجهة إنبي المقبلة.

 

ويواجه الأهلي نظيره إنبي يوم الأحد المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

 

ومن المنتظر أن يخوض فايلر مواجهة الأهلي المقبلة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة" وفي الهجوم الثلاثي أحمد الشيخ ورمضان صبحي ومروان محسن.

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