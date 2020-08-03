ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم .. أعرف السبب

ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الإثنين 3-8-2020 ، رابع أيام عيد الأضحي المبارك ، وذلك بسبب ارتفاع سعر الأوقية العالمية بشكل مفاجيء بسبب مخاوف فيرس كورونا والإقبال علي شراء الذهب كوسيلة مضمونة للإستثمار والتجارة الأمنة ، بالإضافة الي انخفاض أسعار الدولار العالمية نتيجة للتأثير الاقتصادي والسياسي









ومن أسباب ارتفاع سعر الذهب اليوم هو زيادة الطلب على الذهب عيار 21 و24 في المناسبات والأعياد مع زيادة نسبة الأفراح بالإضافة الي انكماش الاقتصاد العالمي والذي كان بسبب فيروس كورونا ولجوء الدول الكبرى أيضاً إلى الذهب كملاذ آمن.









وتسبب أيضاً تراجع أسعار الفائدة في البنوك العالمية الي ارتفاع سعر الذهب حيث بدأ المستثمرون في سحب أموالهم من البنوك وتوجيهها نحو شراء الذهب ، ومن أهم الأسباب أيضا هو اجوء الدول الكبرى إلى الذهب لمواجهة التضخم وانخفاض سعر العملة.











وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 753 جنيه، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 879 جنيه

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1005 جنيه ، ووصل سعر الجنيه الذهب وصل إلى نحو 7032جنيه.









وارتفعت أسعار الذهب العالمية إلى مستوى قياسي غير مسبوق اليوم الاثنين 3-8-2020 ، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1973.75 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1984.66 دولار في أوائل المعاملات الآسيوية ، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1992.10 دولار.









وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين في سي.إم.سي ماركتس، ”المعنويات تتدهور في شتى الأسواق. أولا، تنامي معدلات الإصابة مبعث قلق حقيقي للعالم ومصدر دعم حقيقي لأسعار الذهب. وفي ضوء ذلك، فإنه يدفع الدولار الأمريكي للصعود أيضا.“









وتواصل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وبلغ عدد الإصابات 17.96 مليون عالميا.





وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5 بالمئة إلى 24.26 دولار للأوقية، وهبط البلاتين واحدا بالمئة ليسجل 897.61 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 2090.22 دولار للأوقية.