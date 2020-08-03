"أشمون واخدة العيون".. أحمد حاتم يفاجئ جمهوره بصورة له من المنوفية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:55 م
بوابة الفجر
سيدة صادق


نشر الفنان أحمد حاتم صورة له مع أصدقائة وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك "

وعلق"حاتم"علي الصورة قائلاً:"أشمون واخده العيون" وهذا مقطع من أغنية عمرو دياب الجديدة "يا بلدنا يا حلوة ".


والجدير بالذكر طرح الفنان عمرو دياب منذ أيام أغنية" يا بلدنا يا حلوة" حيث ظهر" دياب" خلال الأغنية، فى العديد من الأماكن فى مصر وكان متواجد على مركب بنهر النيل، حيث بين جمال مصر المتأصل فى حضارتها ومعالمها ومبانيها التاريخية، بالإضافة إلي أن الأغنية ضمت في كلماتها جميع محافظات مصر بطريقة مبهرة.

وكان من ضمن البلدان التي ذكرها عمرو دياب وأثارت فضول الجمهور هي مدينة "أشمون" بمحافظة المنوفية حيث قال "أشمون واخده العيون والقاعده هناك خيال".


يذكر إشترك الفنان احمد حاتم في فيلم "الغسالة" وهو تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى.

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