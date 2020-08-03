حنان مطاوع تستأنف تصوير حكاية "أمل حياتي" بعد إجازة عيد الأضحى

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:00 م

تستأنف الفنانة حنان مطاوع تصوير مشاهدها فى مسلسل "إلا أنا" مع حكاية "أمل حياتى" بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى، ومن المقرر أن تنتهي من تصوير المسلسل كاملا خلال أيام.


حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع بيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.


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