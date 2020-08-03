بعد استقالته.. إليسا توجه الشكر لوزير الخارجية اللبناني

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني

وجهت المطربة اللبنانية إليسا، الشكر للسفير ​ناصيف حتى وزير الخارجية​ اللبنانى المستقيل، بعد إعلانه لتقديم استقالته من منصبه فى الحكومة الحالية برئاسة حسان دياب.


وقالت إليسا، فى تغريدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "كل الاحترام للسفير ناصيف حتى، لأنه قرر يفل لما خلوه، ورفض يبقى شاهد زور على حكومة ما عم تستنزف الناس وتدمر البلد، اليوم كسبت  كل الاحترام وأكيد محبة الناس وشكلت نقطة أمل إنو فى ناس ولاءها للبنان بس مش لأشخاص".

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