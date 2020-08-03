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نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس والاسم.. سجل بياناتك عبر هذا الرابط





لطلاب الصف الثالث الثانوي رابط يسهل عليهم تسجيل بياناتهم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 فور ظهورها واعتمادها رسميا، حيث يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عن طريق تسجيل الاسم رباعي البريد الإلكتروني واختيار الشعبة سواء العلمية رياضيات أو العلمية علوم أو الأدبية، واختيار المحافظة وتسجيل رقم التليفون.





وينتظر طلاب الثانوية العامة 2020 نتيجة الثانوية العامة 2020 على احر من الجمر خاصة أنهم خاضوا الامتحانات في ظل اجراءات مشددة بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.





نتيجة الثانوية العامة 2020

هنا نقدم لكم رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 لمعرفة نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها رسميا، فمن المقرر أن يتم الغعلان عنها واعتمادها يوم الثلاثاء، غدا الموافق 4/8/2020، بينما تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2020، غدا حسبما صرح بذلك الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة.





ومن المنتظر أن يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020، غدا الثلاثاء، على أن يتم إبلاغ أوائل الثانوية العامة فى نفس اليوم.





ومن المؤكد تعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا الأربعاء لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2020 ونسب النجاح.





وأوضحت مصادر مطلعة بوازرة التربية والتعليم، أن أوائل الثانوية العامة تخطوا الـ" 30 طالبا وطالبة من جميع الكنترولات، لافتة إلى أن نسبة النجاح العامة في نتيجة الثانوية العامة 2020، أعلى من العام الماضي، حيث تتخطى الـ" 79%.





ووفقا للمصادر، فقد تم مراعاة طلاب الثانوية العامة 2020، في التصحيح نظرا للظروف الاستثنائية التي مر بها العام الدراسي وأيضا امتحانات الثانوية العامة التي تم عقدها في ظل ظروف استثنائية.



