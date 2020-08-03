الطالع الفلكى الإثنين 3/8/2020..عِيد سَعِيد!

*القمر بدرٌ مُكتَمِلْ فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ، القمر فى الدّلو.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يُوليو - 22 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الذِّرَاع من 29 يوليو - 10 أغسطس.





اليوم 27 أبيب قبطى ، 3 آب رُومى ، 13 ذو الحجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -إنتى من مواليد بُرج إيه؟ (الأسد) - صُدفَة غريبة ، البُرج بتاعى.( رُشدى أباظة من فيلم أذكياء لكن أغبياء-1980)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*شهر أغسطس آب

شهر أغسطس كان إسمه فى الأصل سكس تيليس/سكستيلى ويعنى باللاتينيّة السّادس قبل إضافة شهرىْ يناير وفبراير ، قام أغسطس بإطلاق إسمه على هذا الشهر فى العام الثامن قبل الميلاد لأنه حقق فيه أكثر إنتصاراته العسكريّة و ليكون الشهر التالى ليوليوس قيصرالشهرالفائت تخليداً لذكرى قياصرة روما ، أغسطس هو شهر المغامرين فى الولايات المُتحدة ومُخصص أيضاً للإحتفال بالمذيعين، من مُنتصف شهر يوليو وحتى نهاية أغسطس هى أكثر فترة فى السنة إحصائياً فى الولايات المُتحدة يتم فيها تسجيل الإصابات بحروق الشمس بسبب إرتياد المُصطافين للسواحل والبلاجات خصوصاً لأصحاب البشرة البيضَاء لذلك فأغسطس هو شهر النار الحارقة دون مُنازع.





آب هى كلمة بابليّة الأصل معناها العَدَاء ، وسُمّى بذلك لشدّة حرارته ولأن الشمس عدوّة الأرض فى هذا التوقيت فتحرق ما عليها من مزروعات وخضرة لذلك إرتبط هذا الشهر بالنار-جهنّم العذاب عند البابليين، ويؤيّد هذا الرأى أن السومريين يسمّونه شهر النيران كما أنهم يسمّونه آبى بمعنى القصب والبردى ففيه يقومون بقص زراعات القصب ليستعملونه فى البناء ، فى العربيّة فـ الأبَّ يعنى الكلأ أو النبات والزرع ، فى العبرية يُسمى شهرالسنابل وتم تسميته نيسان بعد السّبْى البابلى، فى شهر آب يقوم سكان حضارة مابين النهرين بجمع الغلال بعد أن نضجت على إختلاف أصنافها لذلك هو شهر الحصاد.





*(القمربدرٌ مُكتمل فى بُرج الدّلو- غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

إصطفاف واحد مرّة كل شهر والقمرهذا الشهر فى الدّلو فى مواجهةٍ تامّة 180 درجة مع الشمس فى الأسد ليعكس ضوءها الكامل علينا ليقُومَا معاً بإمطارنا بطاقة بُرج كلٍ منهما خاصّةً القمر،اليوم يكتمل الكوب عن آخره بطاقة القمر لنشعر بازدياد فى مُعدّل ضخ الدم فى أجسادنا بالتوزاى مع إزدياد معدّل المدّ البحرى ،حساسية مُفرطة لأقل كلمة وشعور مُرتفع بالغضب لأقل كلمة مُستفزة، هذا الشهر بمشيئة الله تَعَالى يقوم القمر أثناء إكتماله بدراً فى سماء القاهرة فى تمام السّادسة مساءً بإمطارنا بطاقة مُكثّفة من بُرج الدّلو ، ماذا يعنى هذا ؟





وقت إنعكاس أشعّة الشمس كاملةً على القمرهو إنعكاس لما قمنا بزراعته وعمله فى الماضى منذ بداية الشهر ، منذ ولادة القمر يتم شحن أجسادنا بطاقة كهرومغناطيسيّة وتصل ذروة إرتفاعها بأجسادنا عند إكتمال البدر ليتمّ إطلاقها لنحصد اليوم ثمار ما زرعناه منذ بداية الشهر القمرى من خلال تعامل الآخرين معنا وعلينا أن نتوقّع أن نحصد ما قمنا بزارعته، زارع الورد يحصد الورد، وزارع الشّوك يُدْمِى يَدَاهْ، البدرفى الدّلو يعنى طاقة فنيّة مُرتفعة خصوصاً لمُلحّنى المُوسيقى وخيال مُرتفع لكُتّاب السيناريو ومُخرجى السينما ، مُصمّمى الأزياء والديكور والمجوهرات ، بالإضافة لقدرة زوجة ماهرة على فكّ مشاكل نفسيّة عميقة لزوجها بسهولة كنموذج نبيلة عبيد بفيلم درب الرهبة.





*(القمر بدرٌ مُكتمل فى بُرج الجدى- هنديّاً- سيديرَالْ سِيسْتِمْ)

القمر بدرٌ مُكتمل فى نفس التوقيت لكنّه على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبان يكون القمر فى برج الجدى وبالتوازى تكون الشمس فى مواجهتها للقمر 180 درجة فى برج السّرطان ، ماذا يعنى هذا؟





المنزلة القمرية التى يحل فيها البدر تُسمّى دانيشتا وترجمتها صاحب الثروة/ المشهور ورمزها فى النجوم طبلة ، وتعنى أن الثروة أو قمة الجبل الذى تتحمل المشقات من أجل الوصول إليه لايتم إلا باستماعك بكل إنصات إلى إيقاع الحياة من حولك والتناغم معها وتكييف مهاراتك بمايتناغم مع الواقع وليس الأحلام ، بينما فى المواجهة الشمس فى برج العاطفة السرطان يُذكّرنا بأننا نحتاج لهذا الحلم لكن الواقعى وليس المُستحيل لنصل إليه بنجاح ، بمشيئة الله تَعَالى.





*هذا البدر فى ثقافة الجِنِكان

السّكان الأصليين لأمريكا الشمالية يُسمّى بدر ستورجين وبما أن بدور السنة مُتربطة بالمواسم والحصاد فبدر ستروجين يرمز لنوع من أنواع السمك يُسمّى بهذا الإسم وخلال هذا البدر يتم صيده بشكل يومى من منطقة البحيرات العظمى ، كما أنه يُسمى بدر الذرة الخضراء لإقتراب أوان حصاد محصول الذرة فى البدر التالى ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم 3 أغسطس يكون بمشيئة الله تعالى

ذكرى ميلاد الفنان رُشدى أباظة و قرينته الفلكية الفنانة مديحة كامل عليهما رَحمَة الله تَعَالى ،إحتفالاً بهما فهذه الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم رُشدى سعيد بغدادى أباظة ومديحة كامل صالح ،مع التنبيه أنها لاتعبّرعن صفات تتواجد فيهما بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لاتبخل عليهما بالفاتِحَة.





*الفنان رشدى أباظة

(مَلِكْ مُتَوّج)،(سيف قوى)،(مُفضّل عند الإناث)،(غازى مُتميّز)،(جودة مُرتفعة للغاية).





*الفنانة مديحة كامل

(عنق أحمر)،(اللون الأحمر)،(نُورٌ داخلى)،(الحب أعمى)،(لاتنظر خلفك)، (أقدام كزهرة اللوتس)،(أكسير الحياة)،(حمامتان)،(مجال مغناطيسى).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: قد لا تفلت من أحد الأعمال وغالباً منزلية الطابع ، إن لم يكن لشراء حاجيات منزلك فعلى الأقل إصلاح أو تنظيف أغراض المنزل.





برج الثور: فرص ضائعة وعلاقات مقطوعة أو متضرّرة وحتى أجهزة معطوبة كلها واردة للإصلاح اليوم بمشيئة الله تَعَالى ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.

برج الجوزاء: إتصالات هاتفيّة رغم أنها تبدو مُبّددة للمال لكنها مفيدة لتقوية أواصر صِلَة الرّحِمْ لأفراد كثيرين فى وقتٍ قصير ، فلاتبخل.





برج السّرطان: عليك مواجهة نرفزة أفراد الأسرة بهدوء أو مغادرة منزلك لحماية نفسك والآخرين من تصرف أحمق فى حالة غضب.





برج الأسد: إبتعد عن العناد فى التورط بعلاقة رومانسية مهينة أو غير مناسبة لمستواك، أو غير مَرْضىّ عنها من الأهل ،على الأقل لاتتورّط بوعود.





برج العذراء : المُطلقات وأصحاب العلاقات العاطفيّة المقطوعة هم الأكثر حظاً إن أرادو إعادة المياه لمجاريها ، بعد أكثر من محاولة وبأكثر من أسلوب.





برج الميزان : فرحة الأعياد فرصة مناسبة لإصلاح علاقة مُتضرّرة ، أو تقوية الجيّدة ، صلة الرّحم وأداء الواجبات الإجتماعيّة قد تبدو ثقيلة لكن مردودها كبير.

برج العقرب: أنت من أنصار الإحتفالات المنزلية مع العائلة ،لكن تأكد أنك لن تُصاب بتلبك معوى بخلط أنواع مختلفة من الأطعمة فى وقتٍ واحد.





برج القوس: قد يكون مطلوباً منك ملاطفة أطفالك وأطفال أسرتك ، إن لم تكن فى مزاج مواتٍ لتقبل أساليب الصغار فى اللعب فعلى الأقل لاتعبس بوجوههم.





برج الجدى: إن كنت فى طريقك للخطبة فالإشارة خضراء بمشيئة الله تَعَالى ، إن كنت متزوّجاً فوظّف طاقتك لأداء واجباتك الزوجيّة.





برج الدّلو: فرحة الأعياد لاتعنى رفع الحواجز الأخلاقيّة ، إحترس من تراخى أخلاقى قد يتسبب لك فى حرج وتخفيض لمكانتك، إمْشِ عِدِل يحتار عدوّك فيك.





برج الحوت: الزحمة عدوّة الرحمة، إبتعد عن الأماكن المزدحمة أو التشابك مع الدهماء ولاتتواجد إلا بمكان يليق بك وبأسرتك.



