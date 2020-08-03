طارق العشري يوجه صدمة قوية للزمالك بشأن وادي

طارق العشري يوجه صدمة قوية للزمالك بشأن وادي
وجه طارق العشري المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي صدمة قوية إلى نادي الزمالك بشأن التعاقد مع الفلسطيني محمود وادي نجم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأظهر الزمالك
اهتمام كبير منذ فترة بالتعاقد مع محمود وادي في الصيف الحالي لتدعيم خط هجوم الفريق
استعدادا للموسم المقبل.
وأكد طارق العشري
على رفضه التام لفكرة بيع وادي في نهاية الموسم الجاري مؤكدا على حاجة الفريق الشديد
له في الموسم القادم.
وطالب العشري إدارة
نادي المصري البورسعيدي بعدم بيع أي لاعب من لاعبي الفريق لأنهم القوام الأساسي
له حاليا ولا يمكن التخلي عنهم وبالتحديد وادي وغيره من النجوم.
كما أشار طارق
العشري إلى معاناة النادي المصري من أزمة في القيد و لن يتمكن النادي من ضم أي لاعب
جديد وبالتالي لن يستطع التخلى عن أي لاعب في الوقت الحالي نهائيا.
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