طارق العشري يوجه صدمة قوية للزمالك بشأن وادي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:59 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

وجه طارق العشري المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي صدمة قوية إلى نادي الزمالك بشأن التعاقد مع الفلسطيني محمود وادي نجم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وأظهر الزمالك اهتمام كبير منذ فترة بالتعاقد مع محمود وادي في الصيف الحالي لتدعيم خط هجوم الفريق استعدادا للموسم المقبل.

 

وأكد طارق العشري على رفضه التام لفكرة بيع وادي في نهاية الموسم الجاري مؤكدا على حاجة الفريق الشديد له في الموسم القادم.

 

وطالب العشري إدارة نادي المصري البورسعيدي بعدم بيع أي لاعب من لاعبي الفريق لأنهم القوام الأساسي له حاليا ولا يمكن التخلي عنهم وبالتحديد وادي وغيره من النجوم.

 

كما أشار طارق العشري إلى معاناة النادي المصري من أزمة في القيد و لن يتمكن النادي من ضم أي لاعب جديد وبالتالي لن يستطع التخلى عن أي لاعب في الوقت الحالي نهائيا.

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