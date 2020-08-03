أسعار الخضروات والفاكهة اليوم برابع أيام عيد الأضحي المبارك

إستقرت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الإثنين 3-8-2020 رابع أيام العيد في سوق العبور حيث وصل سعر كيلو الموز الي 10 جنيهات ، بينما وصل سعر البطيخة وزن 8 كليو الي 28 جنيه ، ووصل سعر كيلو المانجو البلدي الي 11 جنيه





ونستعرض أ سعار الفاكهة والخضروات في مصر اليوم رابع أيام عيد الأضحي في سوق العبور









أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 3-8-2020





سجل سعر كيلو الموز حوالي 10 جنيهات ، فيما سجل سعر البرتقال أبوسرة 10 جنيه، وسجل سعر التفاح الأحمر 25 جنيها، بينما سجل سعر الرمان 15 جنيها، وسجل سعر التفاح الأخضر 22 جنيها، وسجل سعر الكانتالوب 10 جنيها، هذا وسجل سعر الجوافة 12 جنيها، وسجلت سعر الفراولة تراوح ما بين 8 إلى 10 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو البطيخ 10 جنيهات.





وسجل سعر كيلو العنب البناتي الأحمر 8 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو المانجو السكرى من 10 إلى 17 جنيه ، وتراوح سعر كيلو التفاح البلدى من 10 الي 16 جنيها، أما التين البرشومى فتراوح ما بين 15 إلى 20 جنيها.







