أسعار الخضروات والفاكهة اليوم برابع أيام عيد الأضحي المبارك
الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:33 ص
الفجر الإقتصادي
إستقرت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الإثنين 3-8-2020 رابع أيام العيد في سوق العبور حيث وصل سعر كيلو الموز الي 10 جنيهات ، بينما وصل سعر البطيخة وزن 8 كليو الي 28 جنيه ، ووصل سعر كيلو المانجو البلدي الي 11 جنيه
ونستعرض أسعار الفاكهة والخضروات في مصر اليوم رابع أيام عيد الأضحي في سوق العبور
أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 3-8-2020
سجل سعر كيلو الموز حوالي 10 جنيهات ، فيما سجل سعر البرتقال أبوسرة 10 جنيه، وسجل سعر التفاح الأحمر 25 جنيها، بينما سجل سعر الرمان 15 جنيها، وسجل سعر التفاح الأخضر 22 جنيها، وسجل سعر الكانتالوب 10 جنيها، هذا وسجل سعر الجوافة 12 جنيها، وسجلت سعر الفراولة تراوح ما بين 8 إلى 10 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو البطيخ 10 جنيهات.
وسجل سعر كيلو العنب البناتي الأحمر 8 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو المانجو السكرى من 10 إلى 17 جنيه ، وتراوح سعر كيلو التفاح البلدى من 10 الي 16 جنيها، أما التين البرشومى فتراوح ما بين 15 إلى 20 جنيها.
أسعار الخضروات اليوم الإثنين 3-8-2020:
تراواح سعر كيلو الطماطم الطماطم بين 2 و 4.75 جنيه، بزيادة 35 قرشا ، وسعر كيلوالبطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه ، وكيلوالبصل بين 2.5 و 3.5 جنيه ، وكيلو الكوسة بين 1.5 جنيه و 4 جنيهات، بتراجع 2.5 جنيه ، وكيلو الفاصوليا بين 21 و25 جنيها، بزيادة جنيهين ، وكيلو الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا ، والفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات ، وكيلو الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه ، وكيلو الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات، بتراجع جنيه ،والخيار البلدي بين 1.5 جنيه و 3 جنيهات، بتراجع جنيهين ، وكيلو البامية بين 18 و 20 جنيها.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا