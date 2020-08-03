بلقيس توجه رسالة شكر لجمهورها بعد تفاعلهم مع أغنيتها الجديدة

أعربت النجمة بلقيس فتحي، عن سعادتها الأصداء الإيجابية التي تلقتها طيلة الساعات الماضية بعد طرح أحدث أغنياتها La Vie Is Good التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب.

ونشرت بلقيس مقطعًا من كليب الأغنية عبر صفحتها الرسمية في موقع "إنستجرام" وعلّقت عليه بالقول: "خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية حققت أغنية "LAVIEISGOOD الترند العربي والعالمي عبر اليوتيوب وسعيدة جدا بتفاعلكم مع الاغنية".

أغنية La Vie Is Good أطلقتها بلقيس بالتعاون مع DJ يوسف وهي من كلمات يونس آدم، الحان محمد الرفاعي، توزيع دي جي يوسف، أمّا الكليب فهو من إخراج حسن الكورفتي.