بلقيس توجه رسالة شكر لجمهورها بعد تفاعلهم مع أغنيتها الجديدة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:42 ص
بوابة الفجر

 أعربت النجمة بلقيس فتحي، عن سعادتها الأصداء الإيجابية التي تلقتها طيلة الساعات الماضية بعد طرح أحدث أغنياتها La Vie Is Good التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب.

ونشرت بلقيس مقطعًا من كليب الأغنية عبر صفحتها الرسمية في موقع "إنستجرام" وعلّقت عليه بالقول: "خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية حققت أغنية "LAVIEISGOOD الترند العربي والعالمي عبر اليوتيوب وسعيدة جدا بتفاعلكم مع الاغنية".

أغنية La Vie Is Good أطلقتها بلقيس بالتعاون مع DJ يوسف وهي من كلمات يونس آدم، الحان محمد الرفاعي، توزيع دي جي يوسف، أمّا الكليب فهو من إخراج حسن الكورفتي.

أخبار تهمك

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يطالب نجمه المعار برفض عروض الزمالك وبراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 وموعد ظهورها رسميا

منذ حوالي 17 ساعة

ضغوط فايلر تشعل مفاوضات الأهلي مع الصفقة الأهم

منذ أقل من ساعتين

عاجل| "الصحة" تزف بشرى سارة تسعد ملايين المصريين.. تسجيل 167 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الزمالك يقرر الرحيل

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. الكنيسة الكاثوليكية تعلن قرارات جديدة بشأن إعادة فتح الكنائس غدا

منذ حوالي 13 ساعة

نصائح مهمة لمرضى الكبد.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وآرسنال

منذ حوالي 7 ساعات

مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية

منذ حوالي 13 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري

منذ ساعة و 21 دقيقة

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

منذ حوالي 22 ساعة

جاريث بيل يقترب من مغادرة ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:46 ص

ضغوط فايلر تشعل مفاوضات الأهلي مع الصفقة الأهم

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

12:39 م

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري

09:23 ص

الأهلي يطالب نجمه المعار برفض عروض الزمالك وبراميدز

12:09 ص

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

03:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا