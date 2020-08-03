مانشستر يونايتد يعثر على بديل دي خيا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:45 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
محمد الدمتناوي
أشارت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حدد بديل الحارس الإسباني ديفيد دي خيا بعد تراجع مستواه بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يراقب حارس ليستر سيتي، كاسبر شمايكل، باعتباره الخيار الجاهز لتعويض دي خيا.

وتابعت الصحيفة، أن دين هندرسون، حارس مانشستر يونايتد الشاب والمعار لشيفيلد يونايتد، لا زال دون المستوى المطلوب.

وأشارت الصحيفة، أن أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، يشك في قدرة هندرسون على تولي مسؤولية عرين الفريق حاليا، رغم المستويات المميزة التي قدمها هذا الموسم، كما فقد صبره إزاء أخطاء دي خيا.

وأفادت الصحيفة، أن سولشاير يريد امتلاك حارس يثق به، لرغبته في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، إلى جانب الظهور بشكل قوي في دوري أبطال أوروبا.

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