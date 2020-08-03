اندلاع حريق هائل في مخزن مواسير بلاستيك بالمرج

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:10 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أصيب شخص، باختناق، في حريق اندلع بمخزن مواسير بلاستيك تابع لشركة الغاز الطبيعي، بالمرج.

هذا، وتلقت وات الحماية المدنية، بلاغا يفيد باندلاع حريق هائل في مخزن مواسير بلاستيك تابع لشركة الغاز الطبيعي، بمنطقة عزبة النخل الغربية، بالمرج.

دفعت قوات الحماة المدنية بـ4 سيارات وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران وتمت أعمال الإخماد، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص باختناق نقل على أثره لمستشفى اليوم الواحد، لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.

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