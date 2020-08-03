نصائح مهمة لمرضى الكبد.. تعرف عليها

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية ورئيس الاتحاد العالمي للكبد الأسبق، إن مرضى الكلى يستلزم شرب المياه بكثرة خاصة خلال فترة الصيف، موضحًا أن مرضى الكبد يواجهوا مشكلة الكبد الدهني والمتمثل في ترسب الدهون في الكبد نتيجة زيادة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، وهذه المشكلة تظهر مع الوجبات السريعة.

وأكد "عصمت"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الأحد، على ضرورة أن يكون هناك تناسق في نسب الأكل طوال العام، بحيث يكون نصف الكمية خضروات، وربع الكمية كربوهيدرات، وربع الكمية لحوم لمنع ترسب الدهون في الكبد.

ووجه مستشار منظمة الصحة العالمية ورئيس الاتحاد العالمي للكبد الأسبق، نصائح لمرضى الكبد خلال عيد الأضحى، مشددًا على ضرورة ألا تزيد نسبة اللحوم في اليوم عن 100 جرام بحيث ينقسم الكيلو على 10 أفراد، مع زيادة الخضروات وشرب المياه بكثرة، إلى جانب تقليل الملح.

ونوه، بأن مرضى الكلى نسبة البروتينات الحيوانية التي يتناولها أقل من 100 جرام، وعلى استشارة الطبيب حول وضع الكلى لكونها تختلف من حالة لأخرى، مع الاتجاه للدواجن والأسماك بدلًا من اللحوم الحمراء.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 1318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 42455 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وقال، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 94483 حالة من ضمنهم 42455 حالة تم شفاؤها، و4865 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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