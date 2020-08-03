رينيه فايلر × 30 مباراة مع الأهلي.. تفوق محلي وإفريقي ولقب وحيد (أرقام)

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:46 ص
بوابة الفجر
علاء خليف

يترقب السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي عودة منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة دامت عدة شهور بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ويرغب مدرب الأحمر في مواصلة انتصاراته والزحف نحو حسم لقب البطولة المحلية هذا الموسم.

ويعتلي النادي الأهلي صدارة ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة، متفوقا بـ 16 نقطة على المقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

ويواجه فريق الأهلي نظيره إنبي في تمام الثامنة مساءًا يوم 9 أغسطس الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

كشف حساب السويسري رينيه فايلر مع الأهلي

تعاقد النادي الأهلي مع رينيه فايلر في أغسطس 2019 خلفًا للمدرب الأوروجواياني مارتن لاسارتي، ونجحت إدارة القلعة الحمراء في تمديد تعاقد المدرب السويسري مؤخرا لمدة عام جديد بعد المستويات الرائعة التي قدمها الفريق تحت قيادته هذا الموسم، حيث قاد الفريق في 30 مباراة، فاز في 24 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر مباراة وحيدة.

قاد المدرب السويسري الأهلي في 17 مباراة بالدوري هذا الموسم، فاز الفريق في 16 مباراة وتعادل في مباراة وحيدة، ولم يخسر أي مباراة، سجل لاعبو الأحمر 46 هدفًا منهم (هدفين اعتباريين)، واستقبلت شباكه 4 أهداف، وحصد 49 نقطة من أصل 51 نقطة مستحقة له.

وخاض الأهلي تحت قيادة "فايلر" 10 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، حقق 6 انتصارات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وسجل 16 هدفًا، واستقبل 5 أهداف، وتأهل لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي والمقرر إقامتها في شهر سبتمبر المقبل.
 
قاد الخواجة السويسري الفريق الأحمر في مباراتين بكأس السوبر المصري، حصد اللقب في المباراة الأولي بعد فوزه على الزمالك 3 / 2، بينما فشل في تكرار تتويجه بلقب البطولة مجددًا، بعدما سقط أمام الفارس الأبيض بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح.

بينما قاد الفريق في مباراة وحيدة بكأس مصر، وفاز على بني سويف 3 / 1 وقاد الفريق لدور الـ16 بالبطولة.

استخدم المدرب السويسري 28 لاعبًا خلال قيادته للأهلي، ويعد محمد الشناوي الأكثر مشاركة معه بـ28 مباراة، ويتقاسم جونيور أجايي ووليد سليمان لقب "هداف" الفريق تحت قيادة فايلر وسجل كل منهما 9 أهداف، بينما علي معلول ومحمد أفشة الأكثر صناعة للأهداف بـ 9 أسيست لكل منهما.

ثاني أفضل انطلاقة للأهلي بالدوري:

حقق رينيه فايلر ثاني أفضل انطلاقة في تاريخ مشاركات الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، بعدما فاز في 16 مباراة وتعادل في مباراة وحيدة، ويأتي بعد البرتغالي مانويل جوزيه صاحب أفضل انطلاقة في تاريخ النادي بالبطولة المحلية، عندما حقق 17 انتصارًا متتاليًا مع الفريق موسم 2004 – 2005.

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