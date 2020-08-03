زاهي حواس يكشف مفاجأة: التحنيط لم يعد سرا

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، إن التحنيط لم يعد سرًا حاليا، موضحا أن الفضل في ذلك يعود إلى العلم الحديث.





وأضاف "حواس" في لقائه ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "سي بي سي إكسترا"، أن جميع خطوات التحنيط أصبحت معلومة بفضل الكثير من الاكتشافات والتقدم العلمي بفضل الأبحاث العلمية الحالية.





وفي وقت سابق، علق الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار السابق، على تغريدة الملياردير إيلون ماسك مؤسس "تسلا"، قائلًا: "الراجل ده بيخرف ولا يوجد أي دليل أن الأهرامات بناه ناس جت من الفضاء".





وأضاف "حواس"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن ما قاله إيلون ماسك، رجل الأعمال الأمريكي عن أن هناك كائنات فضائية قامت ببناء الأهرامات "كلام تخاريف أمريكية"، مستكملًا: "بناء الأهرامات بناء لمصر وبناء المصري القديم يبدع في كل فروع العلم".





وأشار إلى أن الأهرامات تم بناؤها عبر 2 مليون و300 ألف حجر، وهو ما يعني أن هناك حجرا كان يتم نقله كل دقيقة، وأن ما قاله رجل الأعمال الأمريكي غير صحيح.



