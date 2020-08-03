محمد عبدالرحمن يفرج عن صورة جديدة لـ رجاء الجداوي قبل رحيلها

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:23 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
أفرج الفنان محمد عبدالرحمن، عن صورة جديدة من كواليس مسلسل "جمجوم وبم بم"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".


وظهر عبدالرحمن، في الصورة برفقة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، معلقًا عليها: " آخر ظهور للنجمة العظيمة رجاء_الجداوي كان معانا في جمجوم وبم بم قد إيه نجمة كبيرة وكواليس التصوير معاها ممتعة ومبهجة شرفتنا بوجودها معانا في المسلسل ربنا يرحمها.. أعمالها هتفضل عايشة معانا سنين".


و"الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"، ينتمي للمسلسلات القصيرة ذات الـ 15 حلقة، ومن المقرر عرض المسلسل في النصف الأول من رمضان، ويعرض حاليا على المنصات الإلكترونية VIP ويشارك في بطولته ميرنا جميل ومحمد عبدالرحمن ومحمد سلام وآخرين.


أخبار تهمك

سقوط فتاة من أعلى سطح منزل بعد 35 يوما في "عش الزوجية"

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأهلي المعار يمهل المقاولون العرب بشأن الرد على عرض ضمه

منذ 40 دقيقة

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

منذ حوالي 13 ساعة

مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يطالب نجمه المعار برفض عروض الزمالك وبراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

جاريث بيل يقترب من مغادرة ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وآرسنال

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ حوالي 16 ساعة

كريم بامبو يقرر الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| "الصحة" تزف بشرى سارة تسعد ملايين المصريين.. تسجيل 167 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 وموعد ظهورها رسميا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. جيش الاحتلال يطلق النار على خلية في سوريا ويعلن تأهب قواته

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الكنيسة الكاثوليكية تعلن قرارات جديدة بشأن إعادة فتح الكنائس غدا

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:09 ص

الأهلي يطالب نجمه المعار برفض عروض الزمالك وبراميدز

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

12:39 م

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

03:47 م

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

12:35 م

حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

05:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا