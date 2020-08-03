محمد عبدالرحمن يفرج عن صورة جديدة لـ رجاء الجداوي قبل رحيلها

أفرج الفنان محمد عبدالرحمن، عن صورة جديدة من كواليس مسلسل "جمجوم وبم بم"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".









وظهر عبدالرحمن، في الصورة برفقة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، معلقًا عليها: " آخر ظهور للنجمة العظيمة رجاء_الجداوي كان معانا في جمجوم وبم بم قد إيه نجمة كبيرة وكواليس التصوير معاها ممتعة ومبهجة شرفتنا بوجودها معانا في المسلسل ربنا يرحمها.. أعمالها هتفضل عايشة معانا سنين".









و"الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"، ينتمي للمسلسلات القصيرة ذات الـ 15 حلقة، ومن المقرر عرض المسلسل في النصف الأول من رمضان، ويعرض حاليا على المنصات الإلكترونية VIP ويشارك في بطولته ميرنا جميل ومحمد عبدالرحمن ومحمد سلام وآخرين.







