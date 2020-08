محمد عبدالرحمن يفرج عن صورة جديدة لـ رجاء الجداوي قبل رحيلها

View this post on Instagram

آخر ظهور للنجمة العظيمة #رجاء_الجداوي كان معانا في #جمجوم_وبم_بم قد إيه نجمة كبيرة وكواليس التصوير معاها ممتعة ومبهجة شرفتنا بوجودها معانا في المسلسل ربنا يرحمها.. أعمالها هتفضل عايشة معانا سنين ❤️❤️